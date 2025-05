Venezuela suspende voos com Colômbia após denunciar chegada de 'mercenários' por essa rota

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou nesta segunda-feira (19) a suspensão da conexão aérea com a Colômbia, após denunciar a chegada de "mercenários" através desta via com a intenção de sabotar as eleições parlamentares e para governadores no domingo.

"Demos instruções para suspender imediatamente todos os voos da Colômbia para a Venezuela", afirmou Cabello em uma coletiva de imprensa, após denunciar a prisão de 38 pessoas, 17 delas estrangeiras.

A suspensão entra em vigor "de forma imediata", acrescentou.