Venezuela suspende voos com Colômbia após denunciar chegada de 'mercenários'

A Venezuela anunciou, nesta segunda-feira (19), a suspensão de sua conexão aérea com a Colômbia após denunciar a chegada de "mercenários" por essa via com o plano de "sabotar" as eleições de governadores e parlamentares do domingo.

Os governistas do chavismo denunciam constantemente planos para derrubar o presidente Nicolás Maduro, supostamente planejados nos Estados Unidos e na Colômbia com colaboração da oposição.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, citou na nova denúncia a líder da oposição María Corina Machado, que pediu que as pessoas não participassem dessas eleições após denunciar fraude na reeleição de Maduro em julho do ano passado.