Wall Street fecha levemente em alta e tenta ignorar rebaixamento da nota de crédito dos EUA

A Bolsa de Nova York fechou levemente em alta nesta segunda-feira (19) após começar o dia no vermelho, com os investidores comprando a preços baixos apesar do rebaixamento da nota de crédito da dívida dos Estados Unidos pela Moody's.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,32%, enquanto o tecnológico Nasdaq (+0,02%) e o amplo S&P 500 (+0,09%) terminaram próximos da estabilidade.

"Os investidores se cansaram do mantra 'Vender ativos americanos' e optaram por começar a comprar ações na maioria dos setores", resumiu em uma nota José Torres, analista da Interactive Brokers, enquanto o mercado tentava superar a queda da classificação da dívida americana.