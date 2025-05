Agentes da imigração fazem inspeção em restaurante de Washington e deixam rastro de medo

"Os imigrantes, os sem documentos, são uma parte fundamental de nossa indústria. São a espinha dorsal (...) parte de nossa família e continuaremos a aceitá-los", disse Shawn Townsend, presidente da Associação de Restaurantes de Washington (RAMW, na sigla em inglês).

Mesmo antes da posse de Trump em janeiro, a RAMW "sabia que (os trabalhadores em situação irregular) seriam uma prioridade para o novo governo", acrescenta.

Por este motivo, a associação organizou workshops sobre os documentos que os empregadores devem apresentar para certificar que uma pessoa está autorizada a trabalhar nos EUA.

O proprietário de um restaurante na capital, que recebeu a visita de agentes do Departamento de Segurança Interna há duas semanas, está preocupado.

"Não posso dar a eles alguns documentos que vieram buscar. Verei quais serão as consequências. Talvez eles me multem ou me mandem para a cadeia. Não sei", diz ele sob condição de anonimato.

"Sabemos que essas pessoas (o governo americano) não vão parar", afirmou.