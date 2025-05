Banco Central da China reduz taxas de juros cruciais para menores índices históricos

O Banco Central da China reduziu nesta terça-feira (20) duas taxas de juros cruciais para valores mínimos históricos, em uma tentativa de estimular o crescimento da segunda maior economia mundial, em desaceleração desde a pandemia de covid-19.

Além dos problemas internos, o país enfrenta as tensões comerciais com os Estados Unidos, que ameaçam o modesto objetivo de crescimento de 5% do PIB estabelecido pelas autoridades chinesas para 2025.

No atual cenário, o Banco Popular da China (PBOC) anunciou a redução de 3,1% para 3% da taxa de empréstimo preferencial a um ano, a referência das taxas mais vantajosas que os credores podem oferecer a empresas e consumidores.