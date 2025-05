City vence Bournemouth no retorno de Rodri e despedida de De Bruyne

O atual Bola de Ouro, o volante espanhol Rodri, voltou a jogar pelo Manchester City (3º) nesta terça-feira (20), oito meses depois da grave lesão que sofreu no joelho, na vitória por 3 a 1 sobre o Bournemouth, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, que marcou a despedida do capitão Kevin de Bruyne do Etihad Stadium.

Os 'Citizens' foram para o intervalo vencendo por 2 a 0 graças aos gols de Omar Marmoush (14') e Bernardo Silva (38'). No segundo tempo Nico González (89') fez o terceiro e, nos acréscimos, Daniel Jebbison descontou para o Bournemouth (90'+6).

Com a vitória, o time de Manchester se mantém na terceira posição da tabela, com tudo a favor para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões na última rodada (os cinco primeiros colocados se classificam: precisa de pelo menos um empate fora de casa, contra o Fulham, no próximo domingo.