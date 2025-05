Com mais que título em jogo, United e Tottenham fazem final da Liga Europa

Muito mais que um título continental em jogo. Manchester United e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (21), em Bilbao (Espanha) na final da Liga Europa, uma decisão com prêmio extra para o vencedor: uma vaga na próxima Liga dos Campeões, para a qual ambas as equipes não se classificaram através do Campeonato Inglês.

'Red Devils' ou 'Spurs' serão o sexto time da Premier League na próxima edição da principal competição europeia de clubes, depois de uma das piores temporadas na história de ambos.

O United de Rúben Amorim ocupa a 16ª posição, com 18 derrotas sofridas em 37 jogos, sua pior campanha desde 1974.