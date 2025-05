Congressista é acusada de agressão nos EUA após confusão em centro de migrantes

Há várias semanas, o Delaney Hall é cenário de protestos de congressistas democratas.

No fim de fevereiro, o Serviço Federal de Imigração (ICE) atribuiu a uma empresa um contrato de 15 anos e US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,8 bilhões, em cotação da época) para transformar o local em um centro de detenção com mil leitos.

As autoridades locais, no entanto, acionaram a justiça para evitar as operações no local, em linha com suas políticas de "cidade santuário", que proíbem que seus funcionários cooperem com os agentes federais na identificação e expulsão de imigrantes em situação irregular.

As instalações ficam perto do aeroporto de Newark para facilitar as deportações.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, Donald Trump lançou uma campanha contra a imigração irregular, com detenções consideradas arbitrárias e deportações sem julgamento prévio.

