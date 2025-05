Cuidar da aparência traz 'normalidade' para ucranianas em meio à guerra

- Esquecer "de tudo" -

No Bigudi, um pequeno salão de beleza na cidade de Druzhkivka, perto de Kramatorsk, Yevgenia Gotavtsova concorda.

Oficialmente, seu trabalho é cortar e pintar o cabelo de suas clientes, mas ela está lá, na verdade, para ajudá-las a relaxar, disse entre risos, porque algumas só aparam alguns centímetros.

"Vêm aqui e esquecem de tudo", explicou a cabeleireira, orgulhosa de ter "o mês inteiro reservado".

A região está no centro dos conflitos desde 2014, quando separatistas apoiados por Moscou lançaram uma ofensiva contra as forças do governo ucraniano.

Apesar de ter apenas metade de sua equipe habitual, o salão vai de vento em popa, disse Yevgenia.