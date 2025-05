Defesa Civil de Gaza anuncia 44 mortos em novos ataques israelenses

As equipes de emergência da Faixa de Gaza anunciaram nesta terça-feira (20) que pelo menos 44 pessoas morreram em bombardeios de Israel, que intensificou as operações militares nos últimos dias neste devastado território palestino.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou na segunda-feira que o objetivo é tomar o controle de todo o território onde, pela primeira vez após dois meses e meio de bloqueio, permitiu o acesso de ajuda humanitária por "razões diplomáticas".

Seis caminhões com "suplementos nutricionais e leite infantil" entraram no território na segunda-feira, afirmaram à AFP duas fontes palestinas de empresas que participaram no transporte de ajuda.