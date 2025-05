Defesa Civil de Gaza reporta 44 mortos em novos bombardeios israelenses

A campanha militar lançada em represália por Israel matou pelo menos 53.573 pessoas, a maioria civis, assinalou o Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiável.

Israel retomou a ofensiva em 18 de março, após romper quase dois meses de trégua.

No começo de maio, o governo israelense anunciou a convocação de dezenas de milhares de reservistas para uma ofensiva em Gaza. No mesmo mês, o gabinete de segurança do país aprovou um plano para ampliar suas operações militares no território.

Depois de meses de denúncias da ONU e de organizações humanitárias, o presidente americano, Donald Trump, principal aliado de Israel, criticou, na semana passada, a situação da fome em Gaza.

Os "amigos" de Israel, argumentou Netanyahu na segunda-feira, não poderão apoiar a continuidade da guerra se continuarem sendo vistas "imagens de fome em massa".

No mesmo dia, as autoridades israelenses anunciaram a entrada de caminhões de ajuda humanitária da ONU em Gaza.