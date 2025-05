Musk diz que planeja gastar 'muito menos' dinheiro para financiar campanhas políticas

Elon Musk planeja gastar "muito menos" dinheiro para financiar campanhas eleitorais, declarou, nesta terça-feira (20), à margem do Fórum Econômico do Catar, após destinar mais de 290 milhões de dólares (cerca de 1,6 bilhão de reais) para apoiar candidatos republicanos antes das eleições americanas de 2024.

"Se eu vir uma razão para gastar dinheiro em política, eu o farei", afirmou durante uma videoconferência transmitida pela agência Bloomberg, "mas por enquanto não vejo".

Musk é a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em 423 bilhões de dólares (cerca de 2,3 trilhões de reais), segundo o site da revista Forbes, quase o dobro do segundo da lista, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg (com cerca de 1,2 trilhão de reais).