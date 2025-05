Em Cannes, diretor Spike Lee diz sentir saudades dos cantores engajados

Os cantores atualmente se arriscam menos a se engajar politicamente do que nos anos 1970, lamenta o cineasta americano Spike Lee, presente em Cannes para apresentar seu último filme, "Highest 2 Lowest".

"Tenho 68 anos e cresci durante a época da guerra do Vietnã (...) Os artistas se expressavam e davam seu ponto de vista sobre o estado do mundo", lembrou o diretor, durante um encontro com jornalistas.

Hoje em dia, "com todo o dinheiro que os artistas ganham, sua casa fonográfica ou seu empresário lhes diz que isso pode afetá-los no bolso", lamentou o diretor de "Faça a Coisa Certa" (1989) e ganhador do Grande Prêmio em Cannes em 2018 por "BlacKkKlansman".