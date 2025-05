'Estou vivo porque faço filmes', diz cineasta iraniano Jafar Panahi

R: Na verdade, o que mais senti falta foi de ver os filmes com o público. Como não pude estrear meus filmes no cinema, não pude assisti-los nem ver a reação das pessoas.

Essa é a melhor coisa: viver um filme com o público. Quando você assiste a um filme com as outras pessoas, você se sente vivo.

Cannes é um palco maior, mas o que eu realmente quero é sentar em um cinema com pessoas comuns no Irã e assistir a este filme, para saber o que ele me desperta e como elas se sentem. Isso é o mais importante. Não sei se é possível ser um cineasta e fazer filmes sem um público.

P: Você continua temendo que as autoridades lhe impeçam de filmar?

R: Eles nem sempre nos deixam fazer filmes, mas encontramos soluções. É típico de regimes como este: eles não deixam os artistas trabalharem, não deixam as pessoas fazerem o que querem. O importante é que você encontre uma solução, como eu fiz e outros amigos também.

Quando me impuseram a proibição (de filmar), eu poderia facilmente ter ido para casa e pensado: é isso, acabou, não posso fazer nada, e então me deixar levar pelo desespero.