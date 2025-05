EUA alerta que Síria poderia estar a semanas de "guerra civil em grande escala"

Os países da União Europeia deram sinal verde nesta terça-feira para o levantamento de todas as sanções econômicas contra a Síria, incluindo aquelas que isolam as entidades financeiras sírias e congelam os ativos do banco central, mas mantêm as sanções impostas a indivíduos por fomentarem tensões étnicas.

O ministro das Relações Exteriores da Síria, Asad al Shaibani, aplaudiu nesta terça-feira o levantamento das sanções por parte dos Estados Unidos e de outras potências, pois, segundo ele, oferece "uma oportunidade muito importante e histórica para reconstruir" o país.

