EUA limitará as condições de acesso às vacinas contra a covid-19

Os Estados Unidos vão restringir o acesso à vacina contra a covid-19 somente para os maiores de 65 anos ou pessoas em risco de infecção grave e exigirão ensaios clínicos para justificar a vacinação em pessoas saudáveis fora dessas especificações, indicaram as autoridades nesta terça-feira (20).

Essa mudança de política tem como objetivo alinhar as diretrizes americanas com as de outros países desenvolvidos, como os da União Europeia, justificaram duas autoridades da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), a agência americana reguladora de medicamentos, Marty Makary e Vinayak Prasad, em um editorial.

"Enquanto os demais países ricos limitam as recomendações de vacinação aos adultos idosos (no geral, para as pessoas maiores de 65 anos) ou a quem tem alto risco de desenvolver uma forma grave da covid-19, os Estados Unidos adotaram uma abordagem uniforme para todas as faixas etárias", escreveram no texto publicado na revista médica The New England Journal of Medicine.