Fortes chuvas deixam três mortos na França

Três idosos morreram no sudeste da França e outras duas pessoas continuam desaparecidas após a passagem de uma tempestade com chuvas fortes, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (20).

Dois dos idosos foram surpreendidos com a "rápida elevação do nível da água" no interior de seu veículo na localidade costeira de Lavandou, indicou o promotor francês Samuel Finielz.

"Foi um fenômeno realmente violento, desagradável e incompreensível", declarou o prefeito de Lavandou, Gil Bernardi, em uma coletiva de imprensa improvisada.