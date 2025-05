Guardas capturam gato usado para traficar droga em prisão da Costa Rica

Os guardas de uma prisão da Costa Rica capturaram um gato enquanto o animal entrava de noite na prisão com drogas presas a seu corpo.

O felino, que carregava pequenos pacotes com 235 gramas de maconha e 67 gramas de crack presos com fita adesiva, foi pego no muro perimetral da prisão do cantão caribenho de Pococí, segundo o Ministério da Justiça.

Os "agentes da Polícia Penitenciária da prisão de Pococí conseguiram resgatar um gato com pacotes de droga presos ao corpo", indicou o ministério em um comunicado.