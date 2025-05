Humoristas sul-africanos ironizam falas de Trump após visita de africâneres à Casa Branca

"Oh, brancos! Ainda existem? É preciso fazer eles se sentirem confortáveis...". Tsitsi Chiumya, comediante de 31 anos, finge surpresa no palco diante do público diverso reunido em Joanesburgo para seu espetáculo, uma semana depois que alguns africâneres foram recebidos em Washington.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que o grupo étnico, descendente dos primeiros colonos europeus na África do Sul, é perseguido sem ter provas que respaldem as acusações.

A coapresentadora do espetáculo, Shanray van Wyk, fala africâner como língua materna, mas pertence à comunidade "de cor", segundo a classificação criada pelo antigo regime do apartheid para designar os mestiços.