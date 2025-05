Iñárritu prepara instalação sobre 'Amores Brutos' com material não utilizado

"O milagre é que armazenamos todas essas latas de filmes na cinemateca da Universidade do México", disse ele. "Essas latas estão há 25 anos(lá), como vinho".

Esses fragmentos e trechos não estarão em forma narrativa, disse.

A instalação será apresentada em setembro e outubro na Fundação Prada, em Milão, e depois em Los Angeles e no México. Os locais contarão com projetores de 35 mm em salas escuras, com várias telas, explicou.

"Amores Brutos", que reúne três histórias sobre diferentes aspectos da sociedade mexicana, estreou há 25 anos na Semana da Crítica, onde ganhou o grande prêmio.

es/jz/mb/jc/aa

© Agence France-Presse