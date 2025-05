Mãe de opositor egípcio-britânico diz que endurecerá greve de fome pela libertação do filho

A mãe do opositor egípcio-britânico Alaa Abdel Fattah anunciou, nesta terça-feira (20), que intensificará sua greve de fome iniciada em setembro de 2024, em Londres, para pressionar o governo do Reino Unido a libertar seu filho, que está preso no Egito.

Laila Soueif, de 69 anos e uma figura importante na luta pelos direitos humanos no Egito, havia aliviado sua greve de fome em março, dizendo que tinha "esperanças" em relação ao filho.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que "insistiu" na libertação de Fattah durante um telefonema com o presidente egípcio Abdel Fattah al Sisi.