Manchester City homenageia De Bruyne com mosaico e nome de rua no CT

O Manchester City revelou nesta terça-feira (20) um mosaico em homenagem ao meia belga Kevin De Bruyne, que também terá uma rua com seu nome no centro de treinamento do clube.

De Bruyne fará seu último jogo pelos 'Citizens' no Etihad Stadium nesta terça, contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês.

O contrato do jogador termina em junho e o clube optou por não oferecer uma renovação.