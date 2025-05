Musk afirma que as vendas da Tesla 'vão bem', apesar da recente queda

No primeiro trimestre, a empresa de carros elétricos registrou uma queda de 71% em seus lucros em relação ao mesmo período de 2024.

Além disso, as vendas globais da Tesla caíram cerca de 13% no primeiro trimestre, com uma queda marcada de 45% na União Europeia, devia à concorrência de fabricantes chineses, mas também à aversão que a proximidade de Musk com Trump gera.

Muitas concessionárias de veículos foram alvo de vandalismo depois que Musk começou seu trabalho em uma comissão para cortar os gastos federais nos Estados Unidos, o que implicou demissões e reestruturações desde o início do segundo mandato de Trump.

Após a publicação dos resultados trimestrais, Musk, o homem mais rico do mundo, anunciou que vai reduzir "significativamente" as horas que dedica ao governo americano.

Durante a apresentação dos resultados trimestrais, o diretor financeiro da Tesla, Vaibhav Taneja, relatou que há uma "hostilidade injustificada" contra a marca.

