O renascer de Casemiro no United com a chegada de Rúben Amorim

Na semifinal da Liga Europa, o Athletic Bilbao provou do veneno do brasileiro, autor de dois gols no confronto, um no jogo de ida e outro na volta.

Tudo isso exercendo sua liderança em um vestiário com cada vez mais jovens e jogadores sem muita experiência em nível europeu.

"O jeito que eu tenho de ser líder é dar exemplo, nos treinos, dar exemplo de fazer o melhor sempre, de estar na academia antes e depois do treino, de dar tudo dentro de campo", afirmou Casemiro ao Telemundo Deportes.

"Desde o primeiro dia, quando pisei no aeroporto de Manchester, me senti em casa, me senti muito bem", confessou Casemiro meses atrás, em entrevista aos canais oficiais do Manchester United. "Só quero agradecer a todos pelo carinho e apoio, e quero corresponder em campo".

A final da Liga Europa será sua primeira grande oportunidade.

