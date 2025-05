Oito meses após lesão, Rodri volta a jogar pelo Manchester City

O atual Bola de Ouro, o volante espanhol Rodri, voltou a jogar pelo Manchester City nesta terça-feira (20), oito meses depois da grave lesão que sofreu no joelho.

O camisa 16 entrou no lugar do atacante Erling Haaland no final do segundo tempo, durante vitória do City sobre o Bournemouth por 3 a 1, pelo Campeonato Inglês, no Etihad Stadium.

Rodri, de 28 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em um jogo contra o Arsenal no dia 22 de setembro do ano passado.