Países da UE concordam em suspender todas as sanções contra a Síria

As novas autoridades sírias, que derrubaram o governo de Bashar al-Assad, pediam o fim das sanções devastadoras adotadas pelos países ocidentais.

A UE já havia anunciado em fevereiro a suspensão de algumas medidas restritivas que afetavam a economia síria.

Diplomatas da UE disseram que o acordo deve acabar com as sanções que isolavam os bancos sírios do sistema global e congelavam ativos do banco central.

As mesmas fontes, afirmaram, no entanto, que o bloco tem a intenção de impor novas sanções individuais às autoridades devido às tensões étnicas após os ataques mortais contra a minoria alauita.

del/ahg/zm/fp/jc

