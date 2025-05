Polícia portuguesa recupera troféu da Champions feminina, roubado em Lisboa

A polícia portuguesa recuperou o troféu da Liga dos Campeões feminina, que será entregue ao vencedor da final no próximo sábado, roubado no último fim de semana de uma sala do estádio José Alvalade, em Lisboa.

O roubo aconteceu durante o jogo que selou o 21º título português da história do Sporting, que bateu o Vitória de Guimarães por 2 a 0.

"Vários indivíduos encapuzados forçaram a entrada" por um portão do estacionamento do estádio que será palco da final da Champions feminina daqui a quatro dias, entre Arsenal e Barcelona, informou a polícia em comunicado.