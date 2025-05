Secretária e assessor de prefeita da Cidade do México são mortos a tiros

Clara Brugada, prefeita da capital, com 9,2 milhões de habitantes, informou, por meio de nota, que seus funcionários foram vítimas de uma "agressão direta".

Ela acrescentou que as autoridades estão investigando a motivação do crime e revisando imagens das câmeras de segurança para identificar seus autores, que viajavam em uma moto.

Segundo um vídeo destas câmeras, um homem vestido de branco atira no para-brisa do carro dirigido por Guzmán, que esperava o assessor parada no acostamento da avenida.

Em seguida, o agressor atira em Muñoz, que estava prestes a embarcar no veículo e ficou jogado no chão, e volta a abrir fogo contra a janela da motorista. Depois do crime, o assassino foge correndo.

Em uma breve coletiva de imprensa, Brugada lamentou o ataque e prestou homenagem ao assessor e à secretária, a quem definiu como "uma mulher maravilhosa, incansável".

As investigações sobre o crime são realizadas pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público local, que não informaram as idades dos falecidos.