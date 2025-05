Senado americano aprova nomeação de pai do genro de Trump como embaixador em Paris

O novo embaixador chegará a Paris no momento em que as relações entre os dois países, aliados históricos, e com a Europa em geral passam por um momento de tensão devido às ameaças de guerra comercial do presidente americano.

Charles Kushner é pai do genro de Trump, Jared Kushner, casado com sua filha Ivanka. Jared atuou no primeiro mandato de Trump como conselheiro para o Oriente Médio.

O novo embaixador na França, de 71 anos, também será o embaixador do país no principado de Mônaco.

Chamado por Trump de "executivo brilhante", ele entregou o comando do império imobiliário da família, Kushner Companies, ao filho quando teve que ir para a prisão após se declarar culpado em 2004 de fraude fiscal, suborno de testemunhas e contribuições ilegais para campanhas eleitorais.

lb/pno/cjc/atm

© Agence France-Presse