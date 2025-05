'Temia pela segurança de minha filha', diz mãe de ex-namorada de Diddy em julgamento

"Também disse que vai contratar alguém para me machucar [...] e estará fora do país quando isso ocorrer", continua o texto.

Naquela época, Cassie estava tendo um caso com o também rapper Kid Cudi, nome artístico de Scott Mescudi, no meio de uma longa relação com Combs, que a defesa do acusado definiu como "tóxica".

Quando a promotora Emily Johnson lhe perguntou como se sentiu ao ler a mensagem de sua filha, Regina Ventura respondeu: "Estava fisicamente doente."

"Não entendia muitas coisas. Os vídeos sexuais me deixaram desconcertada", afirmou.

Combs, fundador do selo discográfico Bad Boy e já bastante rico naquela época, exigiu a Regina Ventura 20 mil dólares (R$ 113.228) para recuperar o dinheiro que havia gastado com Cassie.

"Temia pela segurança de minha filha", disse a mãe ao explicar por que ela e seu marido fizeram uma transferência nesse valor para P. Diddy.