Trump anuncia a construção do escudo antimísseis "Domo Dourado" para os EUA

Trump afirmou que "serão implantadas tecnologias de nova geração em terra, mar e espaço, incluindo sensores e interceptores espaciais".

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, acrescentou que o sistema é destinado a proteger o território "de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, drones, sejam eles convencionais ou nucleares".

A expressão "Domo de Ferro" refere-se a um dos sistemas de defesa de Israel que protege o país contra ataques com mísseis, foguetes e também drones.

Esse sistema já interceptou milhares de foguetes desde que entrou em operação em 2011. Tem uma taxa de interceptação de cerca de 90%, segundo a empresa militar israelense Rafael, que ajudou em seu desenvolvimento.

Israel desenvolveu inicialmente o "Domo de Ferro" por conta própria após a guerra do Líbano de 2006, antes de contar com o apoio dos Estados Unidos, que contribuíram com conhecimento técnico e bilhões de dólares em financiamento.

Trump já havia mencionado esse projeto de escudo antimísseis durante sua campanha, mas especialistas alertam que esses sistemas foram originalmente concebidos para responder a ataques de curto e médio alcance, e não para interceptar mísseis de alcance intercontinental capazes de atingir os EUA.