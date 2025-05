Trump pressiona republicanos para aprovação de seu "grande" projeto orçamentário

O presidente americano, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (20) aos legisladores republicanos no Congresso que apoiem seu "grande e bonito projeto de lei" orçamentário, que cumpriria algumas de suas promessas-chave, mas que corre o risco de aumentar significativamente o déficit fiscal do país.

As profundas divisões dentro do Partido Republicano, que detém maioria no Congresso, frearam o avanço do projeto tão defendido por Trump. Primeiramente, ele tenta obter a prorrogação das isenções fiscais aplicadas desde seu primeiro mandato (2017-2021), que expiram no final deste ano.

Para compensar essa isenção custosa, o projeto de lei exige cortes significativos no gasto federal, especialmente no programa Medicaid, o seguro de saúde ampliado e público instaurado pelo governo do democrata Barack Obama (2009-2017), do qual mais de 70 milhões de americanos de baixa renda dependem.