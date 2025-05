Ucranianos estão céticos após conversa entre Trump e Putin

"Não vejo a paz se aproximando", lamenta à AFP Victoria Kiseliova, professora aposentada, que diz não ter "nenhuma" confiança no presidente dos Estados Unidos e aponta que a Rússia e Putin "são muito agressivos".

"Eu conto agora é com os líderes europeus", acrescentou.

Ela cita o presidente francês Emmanuel Macron, que "está muito ativo neste momento", e o novo papa Leão XIV, que "também é muito positivo" e "inteligente". "Neles eu tenho esperança", afirma.

- "Putin está com medo" -

Victoria Kiseliova também é favorável a negociações diretas entre Putin e o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

"Putin está com medo. Está com medo de nós, está com medo de Zelensky", assegura ela, que confia na vitória da Ucrânia, mais cedo ou mais tarde.