UE revisará seu acordo de associação com Israel, diz chefe da diplomacia do bloco

A União Europeia (UE) revisará seu acordo de associação com Israel devido à situação humanitária na Faixa de Gaza, anunciou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, nesta terça-feira (20).

"Lançaremos este exercício e, enquanto isso, cabe a Israel desbloquear a ajuda humanitária. Salvar vidas deve ser a nossa prioridade máxima", disse Kallas ao final de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Bruxelas.

De acordo com Kallas, a reunião ministerial desta terça-feira "mostra claramente que há uma grande maioria a favor da revisão do Artigo 2 do nosso acordo de associação com Israel".