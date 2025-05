Venezuela liberta ex-militar americano detido vários meses

Um ex-militar americano detido na Venezuela desde novembro foi libertado e retornou aos Estados Unidos, confirmou nesta terça-feira (20) o enviado especial do presidente Donald Trump, Richard Grenell.

O veterano da força aérea Joseph St. Clair, de 33 anos, não tinha dado sinais de vida desde que desapareceu na Colômbia em novembro do ano passado.

"Joe St. Clair está de volta aos Estados Unidos. Hoje, me encontrei com funcionários venezuelanos em um país neutro para negociar uma estratégia que colocam os Estados Unidos em primeiro lugar", escreveu Grenell na rede social X, retomando um slogan do presidente americano.