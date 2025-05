Violência armada em estado mexicano força transferência de centenas de animais selvagens

Cerca de 700 animais foram transferidos nesta terça-feira (20) de um santuário no estado de Sinaloa, no noroeste do México, para um rancho no litoral dessa mesma região, devido à violência do crime organizado, informaram os administradores do refúgio.

As espécies transportadas, que incluem elefantes, leões africanos, tigres de bengala, crocodilos e aves exóticas, permaneciam até agora na instalação de resgate animal Ostok, localizada perto de Culiacán, a capital estadual.

Desde setembro, essa cidade é o epicentro de uma sangrenta guerra entre facções do violento Cartel de Sinaloa, que deixou mais de 1.200 mortos e 1.400 desaparecidos, segundo dados oficiais.