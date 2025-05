Yu Zidi, 'sensação' chinesa de 12 anos, pode disputar o Mundial de natação

Yu Zidi terminou a prova na segunda posição, atrás apenas de Yu Yiting, bronze no revezamento 4x100m nos Jogos de Paris-2024. Com o tempo que marcou, a jovem nadadora teria chegado à semifinal olímpica no ano passado.

A federação internacional World Aquatics escreveu no X: "Alerta para sensação de 12 anos!".

Yu, que completará 13 anos em outubro, treina da província de Hebei e é aclamada pela mídia estatal chinesa como a "nova estrela" da natação do país.

