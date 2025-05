Zelensky acusa Rússia de 'tentar ganhar tempo' para prosseguir com a invasão

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou nesta terça-feira (20) a Rússia de "tentar ganhar tempo" ao prolongar as conversações que visam um cessar-fogo, tudo isso com o objetivo de "prosseguir" com a invasão.

Representantes dos governos da Rússia e da Ucrânia se reuniram na sexta-feira em Istambul para as primeiras conversações diretas sobre o conflito em mais de três anos, mas sem alcançar um acordo de trégua.

"É evidente que a Rússia tenta ganhar tempo para prosseguir com sua guerra e sua ocupação", afirmou nas redes sociais o presidente ucraniano, um dia após uma conversa telefônica sem resultados concretos entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o russo Vladimir Putin.