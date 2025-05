'Acidente grave' marca lançamento de contratorpedeiro na Coreia do Norte (imprensa estatal)

Os "erros irresponsáveis" dos oficiais no comando "serão abordados na reunião plenária do Comitê Central do Partido no próximo mês", acrescentou.

Segundo a KCNA, um erro durante o lançamento do contratorpedeiro deixou "algumas seções do casco do navio esmagadas". Isso "atrapalhou o equilíbrio" da embarcação.

O hermético país comunista, sujeito a sanções da ONU por seu programa armamentista e nuclear, já havia apresentado outro contratorpedeiro de 5.000 toneladas no mês passado.

Naquela ocasião, a mídia estatal divulgou imagens da cerimônia com Kim e sua filha Ju Ae, considerada por muitos especialistas como sua provável sucessora.

A Coreia do Norte assegurou que o navio estava equipado com "as armas mais poderosas" e estaria pronto "para entrar em ação no início do próximo ano".

Alguns analistas indicaram que o barco pode estar equipado com mísseis nucleares táticos de curto alcance, embora Pyongyang ainda não tenha demonstrado sua capacidade de miniaturizar suas ogivas.