Ativista britânico de extrema direita Tommy Robinson é acusado de 'assediar' dois jornalistas

O britânico Tommy Robinson, figura da extrema direita do país, foi acusado de "assédio com temor de agressão" contra dois homens, segundo indicou o gabinete do procurador para Inglaterra e País de Gales (Crown Prosecution Service, CPS), nesta quarta-feira (21).

"Autorizamos a Polícia Metropolitana a acusar Stephen Yaxley-Lennon (nome verdadeiro de Tommy Robinson), de 42 anos, de assédio que gerou temor de agressão contra dois homens" - que seriam jornalistas, segundo a agência de notícias britânica PA -, indicou o CPS em um comunicado.

Os eventos teriam ocorrido entre 5 e 7 de agosto de 2024, quando o Reino Unido registrou uma onda de tumultos anti-imigração e islamofóbicos, que Tommy Robinson é suspeito de ajudar a alimentar nas redes sociais.