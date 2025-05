Bitcoin bate recorde em meio a otimismo com regulação americana

O bitcoin, a criptomoeda de maior capitalização no mercado, bateu um recorde, nesta quarta-feira (21), ao alcançar US$ 109.499,76 (R$ 619.385,39), impulsionado por uma onda de otimismo nos Estados Unidos em torno da regulação do setor.

Deste modo, o bitcoin superou os US$ 109.241,11 (R$ 617.922,33) alcançados em 20 de janeiro, dia da posse de Donald Trump, após ter caído temporariamente pela falta de medidas concretas sobre as criptomoedas nos primeiros meses do segundo mandato do presidente americano.

A moeda digital se beneficia do "amplo apoio bipartidário" nos Estados Unidos em relação à regulação dos 'stablecoins', ativos digitais considerados mais seguros que os 'tokens' mais especulativos do setor, explicou John Plassard, da Mirabaud.