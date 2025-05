Chavismo busca ratificar controle total na Venezuela em eleições questionadas

Dez meses após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro e os protestos subsequentes, a Venezuela elege no domingo (25) seus governadores e deputados do Parlamento em um pleito sem a participação da oposição majoritária.

Quase 21 milhões de eleitores escolherão os 24 governadores e 285 legisladores, embora analistas considerem que a participação será baixa.

A votação acontecerá pela primeira vez em Essequibo, a rica região em petróleo em disputa com a Guiana, que as autoridades venezuelanas reconhecem agora como mais uma província.