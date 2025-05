Destruição de florestas tropicais bate recorde em 2024 com grave deterioração no Brasil

Também neste caso, o retrocesso é explicado por grandes incêndios frequentemente provocados para destinar a terra a explorações agrícolas industriais, segundo o relatório.

Em outras regiões do planeta, a evolução é desigual: avanços em países como Indonésia ou Malásia, mas retrocesso significativo no Congo ou na República Democrática do Congo.

Historicamente, a pressão sobre estes ecossistemas responde à exploração de quatro produtos, chamados de "big four": óleo de palma, soja, carne bovina e madeira.

A evolução favorável em algumas indústrias, como a do óleo de palma, coincide com a emergência de novos desafios, como os abacates no México ou o café e o cacau.

As causas do desmatamento não serão necessariamente "sempre as mesmas", apontou Rod Taylor, diretor do programa de florestas do WRI.

"Atualmente, assistimos a um novo fenômeno vinculado à indústria da mineração e aos metais críticos", advertiu, ao pedir uma estratégia global para enfrentar o problema.