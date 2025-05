Djokovic vence na estreia em Genebra e consegue 1ª vitória do ano no saibro

O sérvio Novak Djokovic, atualmente o número 6 do mundo, venceu sem dificuldades o húngaro Marton Fucsovics (N.134) nesta quarta-feira (21), em sua estreia no ATP 250 de Genebra, e conseguiu sua primeira vitória do ano jogando no saibro.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 17 minutos.

Eliminado na primeira rodada nos Masters 1000 de Monte Carlo e Madri, o sérvio não disputou o torneio de Roma na semana passada.