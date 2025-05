Esposa de traficante uruguaio chega ao Paraguai extraditada da Espanha

García Troche chegou a Assunção nesta quarta-feira em um voo comercial de Madri. Ela foi examinada por dois médicos especializados da polícia antes de ser transferida para um centro de detenção na capital paraguaia.

De acordo com a acusação da promotoria, em maio de 2021, "Gianina García, a fim de garantir o gozo dos benefícios que (Sebastián) Marset obteve como lucro do tráfico internacional de cocaína, criou uma suposta empresa e abriu uma conta bancária" no Paraguai.

