EUA aceitou avião oferecido pelo Catar para uso presidencial

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, aceitou um Boeing 747 oferecido pelo Catar a Donald Trump para que seja utilizado como avião presidencial, anunciou o Pentágono nesta quarta-feira (21).

A família real do emirado do Golfo ofereceu a aeronave avaliada em cerca de US$ 400 milhões (R$ 2,26 bilhões, na cotação atual) ao Pentágono para substituir temporariamente o Air Force One.

Um líder da oposição democrata classificou o presente como "pura corrupção".