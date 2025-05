Ex-deputado ucraniano próximo à Rússia foi morto a tiros perto de Madri

Portnov também foi sancionado pelos Estados Unidos por "corrupção" em dezembro de 2021.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, Portnov cultivou "conexões profundas com o sistema judiciário e as agências de segurança da Ucrânia por meio de suborno".

Os Estados Unidos o acusam de "usar sua influência para comprar acesso aos tribunais ucranianos e influenciar suas decisões, além de sabotar os esforços de reforma".

Eles acreditam que "em 2019, Portnov tomou medidas para controlar o Judiciário ucraniano, influenciar a legislação correspondente, tentar colocar funcionários leais em altos cargos no sistema judicial e comprar decisões judiciais".

mig/rs/du/avl/aa/fp

© Agence France-Presse