Festival de Cannes prossegue com mais três filmes na mostra competitiva

A mostra competitiva do Festival de Cannes prossegue nesta quarta-feira (21) com a exibição de três filmes na disputa da Palma de Ouro: "Romería", da espanhola Carla Simón, "The History of Sound", do sul-africano Oliver Hermanus, e "Sentimental Values", do norueguês Joachim Trier.

Com "Romería", a diretora catalã encerra sua trilogia sobre a memória familiar, uma saga alimentada por suas próprias experiências.

O filme conta a história de Marina, uma adolescente que viaja à Galícia para conhecer os parentes de seu pai, que morreu vítima da aids quando ela era criança. Com a ajuda do diário de sua mãe, que também morreu vítima da mesma doença, ela aborda as lembranças e segredos da família.