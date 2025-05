'Fusterlândia', um charmoso vilarejo de mosaicos em Cuba

Quando se mudou para Jaimanitas, Fuster, nascido em 1946 em Caibarién, já era um artista reconhecido, com uma extensa carreira como pintor, gravador e ceramista. No entanto, "os formatos das telas, das cerâmicas, me pareciam pequenos", explica o artista à AFP.

Ele começou decorando a entrada de sua casa, depois o quintal, e terminou transformando a sua residência em uma autêntica obra de arte, que agora serve de museu para sua própria coleção: murais, esculturas gigantes, mosaicos, cerâmicas pintadas e poemas gravados.

Entre elas, a 'Mesa Cubana' presta homenagem a figuras e emblemas da história do país, enquanto a 'Torre del Galo' é uma obra de quatro metros de altura coberta com azulejos coloridos.

- Infinidade de detalhes -

"As pessoas pensam em Gaudí por causa da técnica (do mosaico), mas o conceito é Brâncu?i", explica o artista de 79 anos, referindo-se ao arquiteto catalão Antoni Gaudí e ao escultor romeno Constantin Brâncu?i.

Uma viagem em 1976 a Târgu Jiu, no oeste da Romênia, onde Brâncu?i criou um conjunto monumental, o inspirou.