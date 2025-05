G7 analisa economia global, sacudida por tarifas de Trump

A reunião dos responsáveis pelas Finanças dos países do G7 começou nesta quarta-feira (21) em Banff, no Canadá, com discussões sobre a economia mundial, em meio à turbulência pela guerra comercial desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro de ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do Grupo dos Sete - Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido - é considerado um teste de unidade entre as economias avançadas, em um momento em que as políticas comerciais de Trump ameaçam desacelerar o crescimento econômico global.

Como tensão adicional, há a insistente proposta de Trump de anexar o vizinho Canadá, que este ano exerce a presidência do G7.